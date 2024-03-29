Места под аттракционы в Орле выставлены на торги

«Распродажу» устроит Городской парк культуры и отдыха.

Администрация города Орла обнародовала сразу два извещения о проведении аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха». Торги состоятся 26 апреля 2024 года в киноконцертном зале «Юбилейный». В 10 часов утра участники смогут побороться за торговые места под киоски, тележки и вендинговые аппараты. А в 14 часов на аукцион будут выставлены гораздо более серьезные крупные и дорогие лоты.

В частности, Городской парк культуры и отдыха разыграет 14 оборудованных мест, предназначенных для размещения различных аттракционов. Общим условием являются требования к внешнему виду: эскиз, дизайн-проект внешнего вида должен быть согласован с управлением градостроительства администрации города Орла не более чем за 5 лет до момента подачи заявки на участие в аукционе.

В остальном условия разнятся как по времени размещения аттракционной, так и по начальной цене лотов. Например, самый маленький лот представляет собой оборудованное место площадью 40 квадратных метров, расположенное напротив аттракциона «Карнавал». Победитель получит право на оказание развлекательных услуг в период с 1 мая по 30 сентября 2024 года включительно. Начальная цена этого лота установлена в размере 359 481,34 рубля.

Самых крупных лотов оказалось сразу четыре. Они представляют собой оборудованные места на территории детской площадки. Площадь каждого из них составляет 210 квадратных метров, начальная цена – по 30 110 086,21 рубля. Однако и работать они смогут с 1 мая 2024 года по 31 декабря 2030 года включительно. Извещения о проведении аукционов являются публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача заявки и перечисление задатка – акцептом, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Интересно, что заявки на участие в аукционе принимаются только в форме электронных документов – как следует из извещения, сделано это «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается ему в счет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта. Шаг аукциона установлен в размере 5 процентов начальной стоимости лота. Победителем признают того участника, который последним предложил наиболее высокую цену лота. Он приобретет право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в указанном в извещении периоде.

ИА «Орелград»