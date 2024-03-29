«Связующая нить» недосчиталась 10 тысяч квадратных метров

Районные власти нарушили условия федерального конкурса.

Контрольно-счетная палата Орловской области проверила целевое использование бюджетных средств, выделенных администрации Свердловского района на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Деньги выделяются победителям Всероссийского конкурса лучших проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Конкурс проводится с 2018 года для поощрения муниципальных образований.

Его целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в города посетителей, развитию индустрии и услуг. Победителем VII Всероссийского конкурса в категории «Исторические поселения» было признано городское поселение Змиевка с проектом «Связующая нить». В 2023 году потрачено на него было 80,8 миллиона рублей.

Подрядчика на выполнение работ по благоустройству улицы Ленина и парка «Парк Воинской славы» в Змиевке в рамках проекта «Связующая нить» нашли по результатам электронного аукциона. Контракт был заключен с ООО «КБК Строй» на сумму 80,779 миллиона рублей. Как выяснила КСП, администрацией Свердловского района не было обеспечено софинансирование реализации проекта «Связующая нить» в объеме, предусмотренном конкурсной заявкой, направленной для участия во Всероссийском конкурсе. А именно не обеспечено привлечение средств местного бюджета на сумму 5,282 миллиона рублей, внебюджетных средств – на сумму 14,954 миллиона рублей.

«Реализация мероприятий проекта «Связующая нить» осуществлена на площади общественной территории на 10 788 квадратных метров меньше площади, предусмотренной проектом, прошедшим отбор, – сообщается также в отчете КСП. – Не обеспечено предоставление в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области достоверной информации об исполнении перечня мероприятий в рамках заключенного соглашения».

При проверке закупок аудиторы вскрыли три договора, представляющих собой единую сделку, искусственно раздробленную в целях формального соблюдения ограничения суммы закупки у единственного исполнителя на выполнение работ по разработке проектной документации и прохождению экспертизы достоверности сметной стоимости на общую сумму 1,599 миллиона рублей.

Кроме того, в нарушение технического задания к контракту администрация Свердловского района оплатила стоимость материалов и оборудования на общую сумму 28,535 миллиона рублей, достоверность которой не подтверждена подрядчиком товарными накладными, счетами об оплате и другими подтверждающими документами. Также выяснилось, что в сметную документацию задним число были внесены изменения, чтобы подогнать ее под уже фактически выполненные работы.

Указала КСП и на то, что администрацией Свердловского района не соблюдено требование закона о применении к подрядчику мер ответственности в связи с ненадлежащим им исполнением условий контракта. При проверке достоверности бухгалтерского учета оказалось, что затраты на разработку проектно-сметной документации и экспертизу качества выполненных работ на общую сумму 2,189 миллиона рублей не учтены в составе вложений в благоустроенный объект и не приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов.

По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации Свердловского района внесено представление для устранения нарушений. Также материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Орловской области для принятия мер прокурорского реагирования.

ИА «Орелград»