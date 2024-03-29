В Орле применят новые технологии ОГЭ

В регионе уже прошло тестирование новых технологических решений.

В Орловской области сразу в семи пунктах проведения экзаменов (ППЭ) прошла апробация новых технологических решений («ОГЭ 2.1»). Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО). Напомним, что одиннадцатиклассники сдают единый государственный экзамен ЕГЭ, а девятиклассников ожидает основной государственный экзамен ОГЭ. В Центре рассказали, что апробация была технической, сами учащиеся в ней участия не принимали. В их роли условно выступили учителя-предметники, которые имитировали выполнение экзаменационных заданий.

«В ходе апробации были смоделированы нештатные ситуации и отработаны варианты решений при сбое в процедуре экзамена, – уточнили в Региональном центре оценки качества образования. – Для участников мероприятия на региональном уровне обеспечивалась консультационная и техническая поддержка. Сотрудники ОРЦОКО осуществляли контроль выполнения каждого этапа проведения апробации на специализированном сайте «Мониторинг готовности ППЭ ОГЭ», показывающем, какой пункт нуждается в технической поддержке».

Участники апробации также отработали технологические и организационные процедуры с использованием новых технологий. В их числе в Центре назвали использование канала связи между ППЭ и ОРЦОКО, получение экзаменационных материалов через Интернет и их дальнейшая печать непосредственно в аудиториях ППЭ. Новшеством станет использование личного кабинета в штабе ППЭ и сканирование там же экзаменационных материалов, передача последних в ОРЦОКО через станцию авторизации.

Кроме того, запланировано проведение ОГЭ по физике, географии и информатике в компьютерной форме (КОГЭ), устной части ОГЭ по иностранным языкам с использованием станции записи устных ответов участника. Как говорят специалисты, все это позволит сократить цепочке передачи материалов и время, затрачиваемое на обработку и проверку, а также повысит объективность проведения экзаменов и ускорит выдачу результатов участникам экзаменов.

«К освоению новой технологии регион начал готовится задолго до ее проведения, – говорит Дмитрий Логутеев, директор Регионального центра оценки качества образования. – Уже с 2018 года в Орловской области используется технология сканирования бланков ответов ОГЭ в штабе ППЭ. Был проведен анализ технических и ресурсных возможностей ППЭ ОГЭ, после прохождения регионального обследования составлен список апробационных ППЭ. Сейчас мы проводим анализ выполнения всех технических процедур и делаем вывод, готовы ли сотрудники ППЭ работать с новыми технологиями, требуется ли проведение дополнительного обучения».

ИА «Орелград»