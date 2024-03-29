На Орловщине собираются строить жильё для привлечения специалистов

29.3.2024 | 12:10 Новости, Общество

Пока этот вопрос обсуждается.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом на сегодняшнем заседании облсовета рассказал губернатор Андрей Клычков. Перед этим депутаты выслушали его доклад о работе за минувший год.

Отвечая на вопросы о кадровом голоде, орловский глава рассказал, что сейчас власти обсуждают пилотный проект по привлечению специалистов и рабочих, который включает в себя строительство жилья для таких граждан. Известно, что его могут реализовать на территории Мценского района.

Напомним, что в Орловской области нехватка кадров наблюдается по целому ряду сфер деятельности. Их не хватает в здравоохранении и образовании, а также на крупных промышленных предприятиях.

ИА «Орелград»


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