Орловщина потеряла при Клычкове 55 тысяч человек

Об этом говорили в облсовете.

Сегодня депутаты регионального парламента выслушали губернаторский отчёт о работе, проделанной в 2023-й. Затем Клычков ответил на вопросы народных избранников.

Депутат Евгений Косогов напомнил, что Орловская область потеряла в годы руководства Клычкова около 55 тысяч человек. Причинами стали как смертность, так и миграция. Однако губернатор не принял упрёк.

«Я думаю, Вы и динамику другую знаете. Поэтому пересчитайте другие исторические этапы», – заявил Клычков.

Также он напомнил, что сам является отцом. «Я свой вклад в увеличение населения Орловской области сделал, призываю всех последовать моему примеру», – указал губернатор. Часть депутатов поддержала главу региона аплодисментами.

ИА «Орелград»