Орловца забили бутылкой насмерть

29.3.2024 | 11:52 Закон и порядок, Новости

Преступление произошло в Покровском районе.

На избрании меры пресечения. Фото: Следственный комитет России

Погиб 59-летний житель посёлка Козловка. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Тело мужчины с повреждениями головы обнаружили 25 марта. Как установило следствие, орловец пострадал от рук своего знакомого – 53-летнего ранее судимого гражданина.

Орловцы встретились на территории деревни в дневное время. В ходе конфликта один нанёс другому несколько ударов стеклянной бутылкой. Смерть наступила через несколько дней.

Подозреваемый задержан. Суд заключил его под стражу. Дело возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».

ИА «Орелград»


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