Новое охранное обязательство оформили на дом Лескова в Орле

Документ возлагает на собственника ряд обязательных требований.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения – памятника истории «Дом, в котором в 1831-1839 гг. жил писатель Лесков Николай Семенович». Здание расположено в Орле на улице Октябрьской, д. 9. Отметим, что в 2017 году на него уже было оформлено охранное обязательство, но новым приказом оно признано утратившим силу.

В начале марта 2024 года было проведено техническое обследование памятника. По его итогам был составлен акт, в соответствии с которым собственник обязан в установленном законом порядке выполнять работы по содержанию объекта культурного наследия, постоянно со дня утверждения охранного обязательства. Кроме того, предписана установка информационной надписи в течение 36 месяцев со дня утверждения охранного обязательства.

Также управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области 7 марта 2024 года направило собственнику письмо с требованием обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства во внутренние помещения и к самому объекту культурного наследия. Статус памятника дом, где жил знаменитый писатель Николай Лесков, получил в соответствии с постановлением Совмина РСФСР от 4 декабря 1974 года № 624. В сентябре 2022 года приказом вышеуказанного регионального управления были утверждены границы территории и правовой режим ее использования.

В соответствии с новым охранным обязательством на территории памятника запрещаются строительство объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных и мелиоративных работ. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается памятник, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ.

ИА «Орелград»