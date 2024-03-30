Администрация губернатора нагрянула с проверкой в Хомутово

Проверяющие изучили, как местные власти тратят бюджетные субсидии.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала краткую версию отчета о выездной проверке, которая была проведена в отношении главных распорядителей и получателей средств бюджета Новодеревеньковского района. В частности, проверяющие изучили использование средств областного бюджета, предоставленных местному бюджету. Особое внимание было уделено соблюдению целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов. Но учитывая их большое количество, проверялись расходы выборочно.

Тем не менее, всего было выявлено 29 нарушений. Отметим, что проверка была плановой, она вряд ли стала неожиданностью для местных властей. Проверяемый период охватил весь 2022 год и первое полугодие 2023 года. Больше всего нарушений – 16 – было связано с несоблюдением сроков формирования сведений о бюджетных обязательствах по муниципальным контрактам и договорам, заключенным в целях исполнения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

В части предоставления отчетности администрацией Новодеревеньковского района о расходах местного бюджета было выявлено шесть нарушений. Еще семь нарушений проверяющие обнаружили при анализе условий муниципальных контрактов. В данном случае основные претензии касались сроков и порядка авансирования заказанных товаров, работ и услуг, а также их оплаты. По итогам проверки администрации Новодеревеньковского было направлено представление о принятии мер по устранению причин и условий нарушений. Копии представления администрация губернатора также направила в департамент образования, в департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, в департамент по проектам развития территорий Орловской области и в региональное мобилизационное управление.

ИА «Орелград»