Шесть подрядчиков, делавших капремонт домов, признали недобросовестными

Таковы итоги 2023-го в Орловской области.

О них депутатам облсовета рассказал глава Регионального фонда капитального ремонта Владимир Слизовский. Выступление состоялось на сегодняшней сессии регионального парламента.

По его словам, по 28 договорам, которые заключались на капремонт домов, пришлось применить штрафные санкции. Шесть подрядчиков официально внесены в список недобросовестных.

При этом сознательность самих жильцов растёт. Собираемость взносов повысилась с 93,18% до 95,06%. Сам Слизовский связывает это с тем, что орловцы видят реальные позитивные изменения, которые привносит в жизнь региона работа фонда.

ИА «Орелград»