Омбудсмен Балашова получила 215 обращений, связанных с СВО

Такова статистика за год.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова выступила с отчётом на сегодняшней сессии облсовета.

Касаясь темы СВО, омбудсмен рассказала, что за 2023-й год получила 215 обращений граждан, связанных с данной проблематикой. Как пояснила Балашова, в основном, они касались орловских бойцов, пропавших без вести или попавших в плен.

При этом омбудсмен указала, что вопросы, связанные с выплатами или льготами участников СВО, достаточно эффективно решаются фондом «Защитники Отечества». В минувшем году его отделение открылось на Орловщине.

ИА «Орелград»