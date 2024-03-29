ТТП готово к ловле «зайцев»

29.3.2024 | 12:56 ЖКХ, Новости

Орловское транспортное предприятие закупило необходимые валидаторы.

Фото: администрация Орла

Устройства для проверки факта оплаты позволят выявлять пассажиров-безбилетников. Об этом рассказал на сессии горсовета Орла 29 марта первый заместитель мэра Вадим Ничипоров. При прикладывании к валидатору карты – будет отображаться информация об оплате в конкретном транспортном средстве. При наличном расчёте – пассажир сможет предъявить контролерам чек.

Депутаты одобрили обращение к областным коллегам по поводу внесения правок в закон об ответственности за административные правонарушения. Штраф за безбилетный проезд хотят поднять с 200 до 2500 рублей. Презентовавший инициативу заместитель мэра Орла Алексей Степанов подчеркнул, что никаких последствий для лиц, соблюдающих законодательство, не будет. И вообще, совесть – лучший контролер.

ИА “Орелград”


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