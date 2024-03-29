Под Орлом на пожаре пострадал человек

29.3.2024 | 10:20 Новости, Происшествия

Об этом сообщили в Управлении МЧС по региону.

Фото: Управление МЧС по Орловской области (иллюстративное)

ЧП случилось в Орловском муниципальном округе в деревне Нестерово накануне. Загорелся жилой дом.

Тревожный сигнал поступил в службу спасения в 17 часов 31 минуту. С пламенем боролись сотрудники 5-й и 6-й пожарно-спасательных частей.

«Есть пострадавший», – указали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Также накануне вечером произошли пожары в Урицком и Дмитровском районах. В первом случае в посёлке Володарского загорелся киоск. Во втором случае в селе Лубянки – нежилое строение. Эти происшествия обошлись без пострадавших.

ИА «Орелград»


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