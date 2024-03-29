«Справедливороссы» поставили Клычкову «двойку»

Работу правительства области оценили неудовлетворительно.

Сегодня депутаты облсовета выслушали ежегодный отчёт Клычкова о проделанной работе. От фракции партии «Справедливая Россия» высказалась Алина Воропаева.

В главную вину губернатору поставили снижение количества населения. По словам Воропаевой, в минувшем году наша область прошла «психологический» рубеж – общее число жителей региона упало ниже 700 тысяч человек.

Депутат заметила, что это сказывается на всех сферах общества. Так, в школах Мценского района наблюдается нехватка учителей по основным предметам. «Экополис», заработавший в начале года, до сих пор недосчитывается критичного количества сотрудников.

Также «справедливороссы» напомнили о мусорном коллапсе и призвали областное правительство проверить деятельность регионального оператора по обращению с ТКО – «УК «Зелёная роща»».

В итоге фракция оценила работу администрации Клычкова неудовлетворительно.

ИА «Орелград»