Орловские дома-интернаты сменили статус

На смену им пришли дома социального обслуживания.

Правительство Орловской области внесло изменения в действующее с 2019 года постановление №410 «Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания граждан, находящимися в ведении Орловской области». В частности, были уточнены наименования организаций, осуществляющих стационарное обслуживание.

Так, раньше нормативы были установлены для домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологического центра, специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, дома-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов и центра социального обслуживания, в том числе комплексного. Как сообщают специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, теперь нормативы установлены для дома социального обслуживания общего типа, специального дома-интерната, геронтологического центра, центра социального обслуживания населения, в том числе комплексного (отделения дома ветеранов).

Вместо психоневрологического интерната нормативы теперь установлены для дома социального обслуживания психоневрологического типа; вместо детского дома-интерната для детей с физическими недостатками и детского дома-интерната для детей с умственно-физическими недостатками – для организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, норматив для дома социального обслуживания общего типа составляет не менее 9,2 квадратных метра на одного человека, для дома социального обслуживания психоневрологического типа – не менее 6 квадратных метров на одного человека, для сиротских организаций – не менее 9 квадратных метров на одного человека.

По данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2024 года инфраструктура стационарных организаций социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в Орловской области включала в себя: государственных организаций – 10; стационарных отделений в организациях социального обслуживания – 11; негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций – 1; индивидуальных предпринимателей – 0.

Средняя стоимость предоставления социальных услуг составляет в месяц: в доме-интернате общего типа: 25 тысяч рублей; доме-интернате психоневрологического профиля – 28,99 тысячи рублей; на дому – 46,36 тысячи рублей. Средняя списочная численность в стационарных организациях социального обслуживания составляет 1994 человека. Общее число фактически развернутых коек в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов по данным на 1 января 2023 года оценивалось в 2092 единицы. По данным правительства, в регионе нет очереди на помещение в стационарную организацию социального обслуживания.

ИА «Орелград»