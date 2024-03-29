Главу орловского Облэконадзора освободили из-под домашнего арест

29.3.2024 | 14:02 Закон и порядок, Новости

Однако ему запрещено совершать определённые действия.

Фото: пресс-служба областного совета

Решение о смягчении меры пресечения принял Советский районный суд. Евгений Алёхин сможет покидать дом, но должен своевременно являться к следователю, а также избегать общения с участниками уголовного судопроизводства.

Кроме того, на орловца наложен запрет на использование средств связи, отправление и получение почтовых и телеграфных отправлений. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Евгения Алёхина задержали в январе этого года. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

Согласно текущей версии, в апреле минувшего года он дал подчинённому незаконное указание о непривлечении своего знакомого к административной ответственности. Мужчина нарушил правила охоты.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования