Главу орловского Облэконадзора освободили из-под домашнего арест

Однако ему запрещено совершать определённые действия.

Решение о смягчении меры пресечения принял Советский районный суд. Евгений Алёхин сможет покидать дом, но должен своевременно являться к следователю, а также избегать общения с участниками уголовного судопроизводства.

Кроме того, на орловца наложен запрет на использование средств связи, отправление и получение почтовых и телеграфных отправлений. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Евгения Алёхина задержали в январе этого года. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

Согласно текущей версии, в апреле минувшего года он дал подчинённому незаконное указание о непривлечении своего знакомого к административной ответственности. Мужчина нарушил правила охоты.

ИА «Орелград»