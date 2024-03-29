В Орловской области средний чек вырос на 100 рублей

Такие изменения произошли за год.

В Орловской области выручка с применением контрольно-кассовой техники за февраль 2024 года составила 15,7 миллиарда рублей, что на 2,37 миллиарда рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом средний чек составил 719,07 рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года цифра составляла 620,66 рублей. Об этом сообщили в региональном Управлении ФНС России, добавив, что всего на территории региона зарегистрировано более 17,1 тысячи касс.

В ведомстве подсчитали, что только в феврале текущего года орловские предприниматели зарегистрировали 263 единицы контрольно-кассовой техники (ККТ), Примечательно, что 97 процентов из них сделали это с помощью личного кабинета налогоплательщика, то есть они зарегистрировали кассы дистанционно. Похоже, такой метод вышел на пик своей популярности. Однако в налоговой службе пояснили, что обязательным условием для удаленной регистрации ККТ является наличие действующего личного кабинета юрлица или индивидуального предпринимателя. Открыть его можно на сайте ФНС России.

«Без него подать заявление и пройти остальные этапы регистрации ККТ невозможно, – говорят в областной налоговой службе. – Кроме того, потребуется электронная подпись, кассовый аппарат с фискальным накопителем и договор с оператором фискальных данных. Также зарегистрировать кассу можно в территориальном налоговом органе ФНС России, через оператора фискальных данных и через Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Федеральный закон №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» действует с 2003 года. Однако в последние годы контроль в этой сфере ужесточается. Делается это и для защиты прав потребителей, и для повышения прозрачности финансовых потоков, что в свою очередь ведет к пополнению бюджета. Согласно упомянутому закону, контрольно-кассовая техника, включенная в реестр, в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями.

«Стоит отметить, что на территории Орловской области разработан «Порядок предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно», – подчеркнули в региональном Управлении ФНС. – Такие бизнесмены могут рассчитывать на субсидию в части аренды и (или) приобретения ККТ, а также приобретения программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение».

ИА «Орелград»