Суд не смягчил наказание торговцам нелегальным табаком

Жители Орла имели дело с продукцией на пять миллионов рублей.

Изначально дело рассматривал Заводской районный суд. Обвинения предъявили трём гражданам. Причём – не только по «профильной» статье 171 УК РФ, но и по 180-й («незаконное использование товарного знака»).

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, преступная группа торговала табачными изделиями без акцизных марок с 2020-го по 2022-й годы. Всего через них прошло свыше 50 тысяч пачек продукции на общую сумму более пяти миллионов рублей.

Сообщники незаконно использовали торговые марки известных производителей. В итоге правообладателям был причинён материальный ущерб на общую сумму около 270 тысяч рублей.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. Двум фигурантам дали сроки по 3 и 3,5 года – в колонии общего режима. Также их оштрафовали на 400 и 600 тысяч рублей соответственно.

Третья осуждённая, женщина, получила условный срок в 2 года (с последующим испытательным сроком в 3 года). Также её оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Орловцы пытались обжаловать приговор. Однако суд апелляционной инстанции оставил первое решение без изменения. Теперь оно вступило в силу.

ИА «Орелград»