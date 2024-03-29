В Орле открылась выставка художников с аутизмом

Мероприятие проходит в рамках Всероссийской недели распространения информации об аутизме.

В Орле начала свою работу выставка творческих художественных работ детей и взрослых с аутизмом «Взгляд на мир». Об этом сообщает Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева. В стенах этого учреждения была организована орловская региональная площадка Всероссийской недели распространения информации об аутизме.

«Творческие работы предоставлены партнерами выставки: АНО «Центр социальной поддержки людей с ОВЗ «РАВНЫЕ» и Инклюзивной творческой лабораторией «Кудесники» БУКОО «Орловский областной центр народного творчества», уточнили в музее И.С. Тургенева. Выставка проработает по 7 апреля 2024 года, ежедневно (выходной – понедельник). Вход на нее свободный. Добавим, что Всероссийская неделя распространения информации об аутизме пройдет с 31 марта по 6 апреля 2024 года. Она приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме, установленному Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 года. Он отмечается ежегодно 2 апреля.

«Мероприятия, запланированные в рамках Всероссийской недели, нацелены на широкое распространение информации об аутизме в России, на освещение важных вопросов: выявление детей с риском развития РАС, диагностика аутистических расстройств, ранняя помощь детям с РАС, включение детей с РАС в систему общего образования, сопровождение подростков с РАС, помощь семьям, воспитывающим детей с РАС, включение взрослого человека с аутизмом во все сферы жизни общества», – пояснили также в музее И.С. Тургенева.

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ИА «Орелград»