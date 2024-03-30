Орловец получил за сигареты миллионный штраф

Житель Ливен попался на незаконной торговле табаком без маркировки.

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Как пояснили в пресс-службе суда, подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). В данном случае речь шла о немаркированных сигаретах, перепродажей которых незаконно занимался ливенец.

«Житель города Ливны в период времени с 1 июня 2023 года по 19 июля 2023 года неоднократно покупал в Москве с целью сбыта немаркированные сигареты, в количестве не менее 9824 пачек различного наименования отечественного и иностранного производства, – следует из информации Ливенского районного суда. – Затем подсудимый перевез на личном автомобиле приобретенные сигареты в свой гараж, где хранил их. Впоследствии подсудимый продавал немаркированные сигареты на территории города Ливны и Ливенского района».

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью. Максимально возможное наказание в рамках санкций указанной выше статьи – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В данном случае обошлось без реального срока заключения. Суд приговор с учетом личности подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих вину обстоятельств. В результате мужчина получил наказание в виде штрафа в размере 1 100 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»