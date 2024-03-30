Ливны полностью оплатят военные сборы для десятиклассников

Условия оздоровления детей утвердили власти райцентра.

Администрация Ливен утвердила порядок и условия предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям детей в сфере организации отдыха в каникулярное время. Согласно документу, данные меры поддержки предоставляются в целях сохранения и укрепления здоровья детей, повышения их образовательного уровня, развития творческих способностей, воспитания потребности в организации рационального и содержательного досуга. Кроме того, власти планируют поддержать детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, заняться профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Помощь, как и в предыдущие годы, будет оказываться в виде оплаты стоимости путевок в загородные лагеря Орловской области и в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием, организованные на базе муниципальных образовательных организаций города Ливны. Меры соцподдержки положены детям в возрасте от 7 до 17 лет. Всего документом предусмотрено 10 категорий детей, имеющих право на льготный отдых. Правда, только одна из них имеет право на полностью бесплатный отдых.

Речь идет о юношах, обучающихся в 10 классах общеобразовательных организаций города Ливны, которых направят на профильную смену «Учебные сборы по основам начальной военной подготовки (НВП)» в загородные лагеря. Для них бюджет города оплатит 100 процентов стоимости путевки на смены продолжительностью 7, 10, 12, 14 дней и 21 день.

Впрочем, для довольно большой группы детей предусмотрена оплата за казенный счет 85 процентов стоимости путевки на все смены в загородные учреждения. Такую льготу получат, например, одаренные дети и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных семей, дети мобилизованных граждан, дети участников СВО, члены областных молодежных и детских общественных объединений.

Детям работающих родителей (за исключением муниципальных и государственных учреждений) за счет бюджета будет оплачено 45 процентов стоимости путевки на смены продолжительностью 7, 10, 12, 14 дней и 21 день – в загородные учреждения. Оставшиеся 55 процентов стоимости путевки могут оплатить как сами родители, так и их работодатели. Добавим, что путевки за счет средств бюджета города Ливны оплачиваются один раз в год. Во внеочередном порядке, но с учетом очередности подачи заявлений родителей, путевки предоставляются детям, не получавшим их за счет средств бюджета города Ливны или бюджета Орловской области в течение трех предыдущих лет.

ИА «Орелград»