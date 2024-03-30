Орловца наказали за стоянку на берегу реки

Мужчине не помог даже аргумент о том, что он уже 20 лет косит там сено.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области раскрыл некоторые подобности административного дела, возбужденного в отношении местного жителя. Мужчину привлекли к административной ответственности за стоянку – он «припарковал» свой личный автомобиль в водоохранной зоне реки Любовша. Дело было заведено по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ сотрудником Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Было проведено целое административное расследование.

По его итогам заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических объектов ресурсов по Курской и Орловской областях признал жителя поселка виновным в совершении правонарушения. Было установлено, что в нарушение требований ч.ч. 1, 2, п. 4 ч. 15, ст. 65 Водного кодекса РФ мужчина «осуществлял стоянку личного автомобиля в водоохранной зоне реки Любовша Новодеревеньковского района в 29,5 метрах от береговой линии». За это нарушитель был наказан штрафом в размере 3000 рублей.

«Не согласившись с постановлением, лицо, привлеченное к административной ответственности, обратилось в Новодеревеньковский районный суд с жалобой, – сообщили в пресс-службе суда. – В судебном заседании пояснил, что в заброшенной деревне на участке около реки он на протяжении 20 лет косит сено, там протекает река шириной 8-10 метров, и его машина стояла на наезженной по лугу дороге. Считает, что материалы административного дела сфабрикованы».

Суд рассмотрел жалобу и допросил свидетелей, в результате пришел к выводу, что должностным лицом все фактические обстоятельства по делу были установлены верно. Согласно данным государственного водного реестра длина водотока реки Любовши составляет 76 километров. Это означает, что ширина ее водоохранной зоны превышает 50 метров. То есть и ставить машины ближе, чем 50 метров от берега, запрещено.

«При таких обстоятельствах суд не нашел оснований для отмены постановления должностного лица, в связи с чем жалобу оставил без удовлетворения. Постановление не обжаловано и вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»