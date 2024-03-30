Находка на улице обернулась для орловца приговором

Мужчина был обвинен в хищении чужих денежных средств.

Показательный во многих отношениях уголовный процесс прошел в суде Свердловского района Орловской области. Он рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по обвинению в хищении денежных средств с чужого банковского счета. Было установлено, что преступление подсудимый совершил в октябре 2023 года. В тот день мужчина находился в деревне Еропкино-Большак Свердловского района.

Он нашел оброненную кем-то банковскую карту, которая просто валялась на земле. Мужчина ее поднял и осмотрел. Он сразу понял, что карта принадлежала одному из его знакомых. Но вместо того, чтобы вернуть ее законному владельцу, подсудимый решил оплатить чужой картой свои собственные покупки. Так банальная находка обернулась для него уголовным преступлением. Как сообщили в пресс-службе суда, в тот же день подсудимый совершил ряд покупок на незначительные суммы, чтобы не вводить пин-код, которого он не знал.

Подсудимый расплачивался чужой картой в продуктовых магазинах, аптеке, купил на нее билет на автобус, затем проехался за чужой счет в маршрутке. Все свои расходы он оплачивал бесконтактным способом, то есть просто прикладывая карту к терминалу для считывания информации. В результате преступник причинил владельцу карты значительный материальный ущерб. Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, но от дачи показаний отказался.

«Давая юридическую оценку действиям подсудимого, суд квалифицировал их по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета), – сообщили в пресс-службе суда. – При назначении наказания подсудимому за содеянное суд учитывал характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства смягчающие наказание, сведения характеризующие личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление».

Так, смягчающим обстоятельством было признано активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний относительно обстоятельств совершенного преступления, в том числе при проверке показаний на месте. Учел суд и добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, признание вины и раскаяние в содеянном. Суд назначил наказание с применением статьи 64 УК РФ (ниже низшего предела) в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»