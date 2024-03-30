Потенциально опасных орловцев продолжают лишать прав

Еще несколько жителей региона не смогут управлять транспортом по решениям судов.

Житель Орловского муниципального округа, состоящий на диспансерном учете в Орловском наркологическом диспансере, лишен права на управление транспортными средствами. Его водительское удостоверение признано недействительным – об этом сообщила пресс-служба Орловского районного суда, рассмотревшего административное дело по исковому заявлению местного прокурора. Кстати, подобные иски прокурорские работники подают по всему региону в суды регулярно. В данном случае прокурор выступил в интересах неопределенного круга лиц.

«Основанием для обращения в суд послужили результаты проведенной прокуратурой проверки, по результатам которой установлен факт нахождения гражданина на диспансерном учете в БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» при наличии у него действующего водительского удостоверения, дающего право управления транспортными средствами категории «B, C», – сообщили в пресс-службе суда. – Полагая, что возможность управления административным ответчиком транспортными средствами при наличии противопоказаний ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц».

Суд счел, что административные исковые требования прокурора являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Впрочем, ответчик имеет право обжаловать решение о лишении его водительских прав в вышестоящей инстанции. Подобные жалобы нередко рассматриваются областной судебной коллегией, но в большинстве случаев успешно оспорить решение суда первой инстанции гражданам не удается. Наличие у них определенных заболеваний автоматически, с точки зрения закона, делает их потенциально опасными для всех участников дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, Ливенский районный суд на днях рассмотрел два аналогичных исковых заявления Ливенской межрайонной прокуратуры. Последняя также провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и выявила двух местных жителей, у которых при наличии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами имелись действующие водительские удостоверения.

«Управление данными гражданами транспортными средствами создавало угрозу безопасности дорожного движения, – подчеркнули в надзорном ведомстве. – В целях соблюдения законности и обеспечения безопасности участников дорожного движения прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия водительских прав мужчин. Ливенским районным судом требования прокурора удовлетворены».

Аналогичную проверку на днях провела и прокуратура Залегощенского района. Было установлено, что у одного из местных жителей при наличии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами имелось действующее водительское удостоверение. «Управление данным гражданином транспортными средствами создавало угрозу безопасности дорожного движения, – считают в прокуратуре региона. – В целях соблюдения законности и обеспечения безопасности участников дорожного движения прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия водительских прав мужчины. Судом требования прокурора удовлетворены».

ИА «Орелград»