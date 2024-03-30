Орловчанка отсудила материнский капитал у бывшего супруга

Полученные им деньги суд счел неосновательным обогащением.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Свердловский районный суд Орловской области. Местная жительница предъявила иск своему бывшему мужу, обвинив его в неосновательном обогащении и попросив суд взыскать с него довольно крупную сумму денег. Предметом спора стал семейный капитал. В обоснование заявленных требований женщина указала, что в ноябре 2020 года она сняла со своего счета и передала ответчику, на тот момент еще ее законному супругу, денежные средства.

Как уточнили в пресс-службе суда, это были деньги материнского (семейного) капитала. Жена передала их мужу для закупки строительных материалов и строительства жилой пристройки к дому, который на праве собственности принадлежит супругу. В суде женщина заявила, что деньги муж получил, но ничего так и не построил. А в октябре 2021 года супруги официально развелись. Поскольку брак расторгнут, жена решила взыскать по суду деньги с мужа.

«В настоящее время никакие работы по возведению пристройки не совершаются и, со слов ответчика, производиться в дальнейшем не будут, – сообщает пресс-служба суда. – Истец просила взыскать с ответчика неосновательно полученные средства материнского (семейного) капитала. Ответчик исковые требования признал в полном объеме, о чем представил письменное заявление».

В результате суд удовлетворил исковые требования жены в полном объеме и постановил взыскать с ее бывшего мужа неосновательно полученные денежные средства материнского (семейного) капитала. Кроме того, на экс-супруга, как на проигравшую сторону, возложены расходы по уплате государственной пошлины. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»