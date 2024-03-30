Во Мценске проверили строительство «умной площадки»

Контрольное мероприятие провели сотрудники федерального казначейства.

Администрация города Мценска приняла к сведению замечания по акту проверки, проведенной сотрудниками Управления Федерального казначейства по Орловской области. В рамках проверки был проведен анализ финансирования и эффективного использования бюджетных средств, предоставленных в 2022 году и за 9 месяцев 2023 года на закупку и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки

В 2022 году на указанные цели было выделено 25,11 миллиона рублей, причем 24,862 миллиона рублей из них поступили из федерального бюджета. Местный бюджет добавил 251 тысячу рублей в порядке софинансирования. Согласно отчету о проверке, все средства были освоены в полном объеме. О фактах нецелевого или неэффективного расходования бюджетных средств в документе не говорится.

Однако проверяющие указали на факт нарушения порядка предоставления субсидии из областного бюджета на софинансирование реализации мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта». Дело в том, что администрация Мценска подала в область заявку на получение субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки. К заявке была приложена выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 28 апреля 2022 года. Проверяющие изучили ее и пришли к выводу, что земельный участок, предназначенный для оборудования «умной» спортивной площадки, на тот момент не принадлежал на праве собственности муниципальному образованию.

Также проверяющие выезжали на место, чтобы посмотреть, поставлено ли заказанное оборудование, отвечает ли оно условиям контракта. Из акта следует, что на момент проведения контрольного мероприятия поставленное оборудование для создания «умной» спортивной площадки было передано на хранение на завод «Коммаш». Сообщается, что в ходе проведения контрольного мероприятия сотрудники Управления Федерального казначейства по Орловской области «сформировали фотоматериалы, позволяющие подтвердить поставку оборудования для создания «умной» спортивной площадки по муниципальным контрактам с ООО «ТД Экостеп» и с ИП Кузьмин.

ИА «Орелград»