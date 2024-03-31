Орловчанка украла кредит у своего сожителя

Женщина перевела с кредитки на свой счет крупную сумму денег.

Свердловский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении жительницы Глазуновского района, которая попалась на довольно необычной цифровой краже с причинением значительного материального ущерба потерпевшему. Последним стал ее сожитель. В июле 2023 года женщина по месту их совместного проживания взяла мобильный телефон своего сожителя. Она якобы хотела поиграть в интерактивные игры, но цель, как рассказали в пресс-службе суда, у нее была иной.

Женщина вошла в банковское мобильное приложение, а именно в личный кабинет своего сожителя. Должно быть, мужчина ей полностью доверял, поскольку сделала она это с помощью отпечатка своего пальца, ранее установленного в телефоне «мужа». Внимание женщины привлек счет кредитной карты, открытой на имя сожителя, на котором на тот момент находилось 145 000 рублей. В дальнейшем подсудимая на протяжении двух месяцев неоднократно входила в личный кабинет своего сожителя через мобильное приложение, используя сканер своего отпечатка пальца, и переводила денежные средства с банковского счета «мужа» на свои счета, а также на счет «стороннего лица».

«В дальнейшем распоряжалась деньгами по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе суда. – В результате хищения потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 134 590 рублей. В судебном заседании подсудимая вину свою признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась. Суд, исследовав представленные доказательства, признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации».

В качестве смягчающих обстоятельств подсудимой было зачтено активное способствование раскрытию преступления и добровольное частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшему – своему сожителю женщина вернула 35 000 рублей. В ее пользу также сыграли полное признание вины и раскаяние в содеянном. Это позволило подсудимой избежать лишения свободы, наказание ей было назначено в виде штрафа в размере 130 000 рублей.

«Заявленный потерпевшим гражданский иск удовлетворен в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Свердловского районного суда Орловской области.

ИА «Орелград»