Власти Ливен утвердили и объяснили рост жилищных тарифов

Новые размеры платы утвердили депутаты Ливенского горсовета.

В Ливнах состоялось очередное заседание горсовета народных депутатов. Краткий отчет с него опубликован на официальном сайте муниципального образования. Сообщается, что большинством голосов народные избранники утвердили новые размеры платы: за содержание жилого помещения для нанимателей и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или не приняли решение об установлении размера платы на общем собрании собственников многоквартирного дома; за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда города Ливны.

Суть проекта депутатам разъяснила председатель комитета экономики, предпринимательства и торговли администрации города Светлана Золкина. По ее словам, новый тариф за содержание жилых помещений был сформирован в соответствии с минимальным перечнем услуг и работ, утвержденным постановлением правительства РФ № 290. Он учитывает конструктивные элементы многоквартирных домов, состав внутридомовых инженерных систем, наличие земельного участка, на которых многоквартирные жилые дома с элементами озеленения и благоустройства.

«В размер платы также включены расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы и услуги по управлению многоквартирным домом, – сообщили ливенские власти. – Учитывая требования статьи 155 Жилищного кодекса об обязанности информирования управляющей организацией собственников жилых помещений об изменении размера платы за жилое помещение за тридцать дней до даты представления платежных документов, дата применения нового тарифа – 1 мая 2024 года».

Сообщается, что средний тариф за пользование жилым помещением для нанимателей составит 11,9 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилья, то есть он вырастет на 14,3 процента. Благодаря этому поступления в бюджет города, по подсчетам чиновников, составят 186,4 тысячи рублей в месяц, что сопоставимо с суммой взносов на капитальный ремонт, размер которых установлен на территории всей Орловской области. В Ливнах напомнили о том, что размер платы за капитальный ремонт с января 2024 года составляет 11,68 рубля, он вырос на 12,9 процента (в 2023 году размер взноса составлял 10,35 рублей).

«Новые тарифы начнут применяться с 1 апреля 2024 года. По состоянию на 1 января 2024 общая площадь муниципального жилищного фонда города составляла 15 664 квадратных метров», – сообщили в муниципалитете.

ИА «Орелград»