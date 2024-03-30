Во Мценске отменили морально устаревшие «законы»

В ряде случаев были приняты новые нормативные акты.

Мценский городской Совет народных депутатов подвел итоги мониторинга правоприменения собственных нормативных правовых актов. В 2023 году была проведена экспертиза на их соответствие действующему законодательству. В результате некоторые действующие документы получили поправки, а некоторые акты пришлось отменить, так как они морально устарели. Они настолько не вписывались в нормы действующего законодательства, что было решено принять вместо них новые акты.

В качестве примера можно привести отмену постановления Мценского горсовета от 2000 года № 46/442-ГС «Об утверждении Положения о галерее трудовой славы города Мценска». В конце декабря 2023 года вместо него был принят новый документ. Последним был расширен круг лиц, занесенных в Галерею Славы города Мценска, в том числе за счет включения в нее трудовых, образовательных, творческих и спортивных коллективов, учащейся молодежи. Также был установлен порядок предоставления материалов о выдвижении кандидатов в Галерею, в том числе срок их подачи и состав.

Были установлены условия: к выдвижению в Галерею будут допускаться лица, если они ранее награждались Почетной грамотой Мценского городского Совета народных депутатов или главы города Мценска. Кроме того, был определен порядок и сроки рассмотрения документов о занесении в Галерею, введена квота для размещения мест в Галерее и ряд других новшеств. При проведении мониторинга решения от 1998 года «О Почетной грамоте Мценского городского Совета народных депутатов» было приято решение об уточнении статуса такой грамоты, порядка представления и требования к документам о награждении, сроков их подачи. Были уточнены и даты, юбилейные для граждан, предприятий, учреждений и организаций.

Утратившим силу в связи с неактуальностью было признано постановление от 2005 года «О порядке освещения деятельности органов местного самоуправления города Мценска в муниципальных средствах массовой информации». При проведении мониторинга также всплыло решение Мценского горсовета «О согласовании стоимости платы за содержание и текущий ремонт жилого фонда» от 16 ноября 2006 года. Оказалось, что его никто до сих пор утратившим силу не признал, но в то же время оно действует и не действует одновременно, поскольку оно имело конкретный срок действия – 2007 год.

ИА «Орелград»