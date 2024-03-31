На Орловщине число лично поданных налоговых деклараций сократилось в 17 раз

Жители региона все чаще используют интерактивные каналы связи.

Управление ФНС России по Орловской области озвучило текущие результаты декларационной кампании. Напомним, она стартовала с начала года. Сообщается, что за два месяца 86 процентов деклараций по налогу на доходы физических лиц поступило через личные кабинеты налогоплательщиков. То есть орловцы отправили электронные отчеты о своих доходах за предыдущий год, воспользовавшись интерактивным сервисом самой налоговой службы. Кстати, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество электронных отчетов увеличилось на 6000 единиц.

«А количество деклараций, представленных на бумаге при личном посещении налогового органа, сократилось в 17 раз, – сообщили также в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Кроме того, через МФЦ Орловской области представлено более двух тысяч деклараций о доходах, а по почте направлено 148 деклараций. Всего за два месяца 2024 года в налоговые органы региона представлено более 16,3 тысячи деклараций о доходах, что почти на 2,8 тысячи деклараций больше уровня прошлого года».

Налоговики напоминают, что в 2024 году предельный срок представления декларации – 2 мая (с учетом выходных и праздничных дней). Декларацию следует заполнить по форме 3-НДФЛ в том случае, если у гражданина возникла обязанность отчитаться о полученных в 2023 году доходах. В налоговой службе привели такой пример: в этом году орловцы подали уже 47 деклараций по форме 3-НДФЛ по доходам, полученным от сдачи имущества в аренду, что на 14 деклараций больше, чем было за такое же время в 2023 году. Сумма налога к уплате по данным декларациям составила порядка 520 тысяч рублей.

«Другим поводом для представления декларации о доходах является реализация права на получение налоговых вычетов для возврата части потраченных средств из бюджета, – говорят в УФНС. – Заполнить и представить декларацию о доходах онлайн удобнее всего с помощью интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Функционал сервиса предусматривает автоматическое предзаполнение полей декларации, а также наличие подсказок, позволяющих избежать ошибок при заполнении. Отдельно нужно будет указать только сумму дохода от продажи или сумму израсходованных средств на приобретение имущества, обучение, лечение, и приложить подтверждающие документы».

ИА «Орелград»