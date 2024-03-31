Суд в Орле изучил дело о простое вагонов

Иск к владельцу вагонов подала железная дорога.

Необычное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск подало ОАО «Российские железные дороги» к ООО «Торгово-закупочная компания «Зерновые продукты» из орловской Змиевки. Истец просил о взыскании платы за нахождение на железнодорожных путях общего пользования подвижного состава в ноябре 2022 года в размере 260 211 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами с условием начисления по день фактической оплаты задолженности. Ответчик исковые требования не признал. В письменном отзыве указал, что «технологический срок оборота вагонов не мог быть нарушен, поскольку он не закреплен в договоре и нормативно». Также компания ссылалась «на отсутствие своей вины в простое вагонов, поскольку подачу вагонов и их уборку задерживал истец».

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. В 2016 году стороны заключили договор на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования. В соответствии с ним подача вагонов на железнодорожный путь производится по уведомлению – одновременно не более 8 вагонов по весу не более 900 тонн. Также договором были установлены технологические нормы на погрузку и выгрузку грузов, тяжеловесного зерна. Например, нома для ржи, пшеницы и зерна кукурузы – 0,7 часа на поданную партию вагонов для одновременного начала проведения грузовых операций; легковесного зерна (овес, ячмень) – 0,5 часа; минеральных удобрений, строительных материалов с количеством груза до 40 тонн – 0,95 часа и т.д. Перерабатывающая способность в сутки – 76 вагонов.

В договоре стороны также согласовали виды выплат владельца перевозчику, в том числе, за нахождение на них путях подвижного состава. Представители железной дороги в суде перечислили случаи «излишнего наличия вагонов и невозможности приема на пути станции других вагонов», простоя вагонов «ввиду неприема станцией назначения Змиевка МСК по причинам, зависящим от грузополучателей, владельцев или пользователей путей необщего пользования». Задержка вагонов на промежуточной станции Еропкино в суде была подтверждена актом.

За время нахождения вагонов на путях общего пользования по причинам, зависящим от «ТЗК Зерновые продукты», нарушения технологического срока оборота вагонов железнодорожники начислили плату в сумме 260 211 рублей и направили компании претензию. Та с требованием не согласилась, и стороны сошлись в суде. На стадии первой инстанции победу одержало РЖД – суд удовлетворил исковые требования и обязал ответчика выплатить истцу заявленную сумму. Но на это решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

ИА «Орелград»