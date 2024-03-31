Иностранца заставили продать землю под Орлом

Решение об отчуждении земельного участка принял суд.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело о понуждении иностранного гражданина к продаже доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения. Как пояснили в пресс-службе суда, исковое заявление подал региональный департамент государственного имущества и земельных отношений. Основанием для обращения в суд послужил тот факт, что иностранный гражданин в добровольном порядке не произвел отчуждение своей земельной доли.

Дело в том, что в 2002 году в России был принят Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Согласно ему, иностранцы не могут владеть на праве собственности сельхозземлями. В данном случае участок был приобретен уже после вступления этого закона в силу. У иностранца был ровно год на то, чтобы добровольно избавиться от права собственности на участок, но он этого не сделал. Теперь ему придется сделать это по суду.

«Из материалов гражданского дела следует, что иностранный граждан является собственником земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с 2021 года, – уточнили в пресс-службе Глазуновского районного суда. – Основанием для приобретения иностранным гражданином земельной доли явилось получение свидетельства о праве на наследство. В судебном заседании представитель ответчика исковые требования признал в полном объеме. Каких-либо доказательств регистрации перехода права собственности на принадлежащую ему земельную долю суду не представлено».

Разрешая спор, суд учел то, что ответчик является именно иностранным гражданином, сведений о получении гражданства Российской Федерации не имеется. В результате суд принял решение о понуждении ответчика продать спорный земельный участок на торгах, конкурсе или аукционе. Решение в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»