Орловчанка засудила автосалон за лишнюю услугу

Женщине незаконно навязали договор обслуживания автомобиля.

Любопытное дело о защите прав потребителя рассмотрел Орловский районный суд Орловской области. Как пояснили в пресс-службе суда, исковое заявление подала жительница Орловского муниципального округа, ответчиком выступило общество с ограниченной ответственностью «Профи Ассистанс». В рамках гражданского процесса женщина просила суд о взыскании с ответчика денежных средств, в то числе штрафа, неустойки и компенсации морального вреда.

«Основанием для обращения истца в суд послужило нарушение продавцом ее прав как потребителя, выразившееся в навязывании ей при приобретении в автосалоне за счет кредитных денежных средств автомобиля заключения дополнительного договора по программе его обслуживания, – говорится в информации пресс-службы суда. – Не имея намерения пользоваться навязанными услугами, истец направила в адрес ответчика уведомление об одностороннем отказе от договора по программе обслуживания приобретенного ею автомобиля и необходимости возврата уплаченных ею денежных средств».

Поскольку компания денег в запрошенном объеме автоледи не вернула, последняя обратилась в суд в рамках иска о защите прав потребителей. По ее мнению, автосалон как минимум должен был ей вернуть денежные средства, уплаченные по договору по программе обслуживания. Штраф она потребовала за то, что компания в добровольном порядке это ее требование не исполнила. Кроме того, орловчанка требовала возместить ей убытки, которые она усмотрела в виде уплаченных ею процентов по кредиту. Также она просила обязать ответчика возместить ее расходы на оплату услуг представителя. Впрочем, суд удовлетворил иск частично.

«Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы уплаченные по договору по программе обслуживания автомобиля денежные средства, неустойка, убытки в виде уплаченных процентов по кредиту на сумму уплаченных ответчиком денежных средств, штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке, – перечислили в пресс-службе. – При этом суд с учетом конкретных обстоятельств по делу пришел к выводу о снижении размера компенсации морального вреда, заявленного истцом к взысканию, а также размера понесенных истцом расходов на оплату услуг представителя».

А саму истицу суд обязал вернуть автосалону электронную инструкцию – «непериодическое электронное издание, переданное при заключении договора по программе обслуживания автомобиля».

ИА «Орелград»