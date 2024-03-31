Орловчанку лишают дома из-за микрокредитов

Побороться за дом и землю под ним она еще может в апелляционной инстанции.

Ливенский районный суд Орловской области удовлетворил исковые требования сотрудника Ливенского районного отделения судебных приставов об обращении взыскания на принадлежащие местной жительнице жилой дом и земельный участок. Как сообщили в пресс-службе суда, свои требования пристав мотивировал следующим образом. На исполнении в Ливенском РОСП находится сводное исполнительное производство о взыскании с жительницы Ливенского района задолженности по кредитным платежам.

В целом женщина задолжала 14 микрофинансовым организациям, а общая сумма ее долга перед ними превысила 600 000 рублей. Приставы проверили имущественное положение женщины. Они пришли к выводу, что у нее нет достаточной суммы денег для погашения имеющейся задолженности. Поэтому было решено проверить ее собственность. В результате были обнаружены земельный участок и жилой дом, принадлежащие должнице, на которые пристав попросил обратить взыскание.

«Суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу, что в целях исполнения судебных актов и защиты прав и законных интересов взыскателей исковые требования подлежат удовлетворению, – заявили в пресс-службе Ливенского районного суда. – При этом указал, что объект недвижимости – жилой дом, на который обращено взыскание, не является единственным пригодным для постоянного проживания помещением должницы. Поэтому он не относятся к имуществу, на которое не может быть обращено взыскание».

Впрочем, решение суда первой инстанции еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано должницей в апелляционном порядке. К слову, по данным Орловского облсуда, в 2023 году наблюдался рост числа рассмотренных районными судами Орловской области административных дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Их количество увеличилось с 1552 в 2022 году до 2035 дел в 2023 году, или на 31,12 процента. Кстати, доля дел о взыскании обязательных платежей и санкций в общем количестве оконченных производством административных дел в прошлом году составила 31,72 процента.

ИА «Орелград»