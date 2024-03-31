В Ливнах стали популярными споры о недвижимости

Ливенские чиновники изучили статистику судебных разбирательств.

Как сообщили в администрации города Ливны, на оперативном совещании с докладом о проделанной в 2023 году работе выступила начальник юридического отдела Ирина Ивлева. Она рассказала, что основными направлениями деятельности отдела являются правовая и антикоррупционная экспертизы проектов правовых актов, правовая экспертиза заключаемых администрацией города контрактов, соглашений и договоров. Также сотрудники защищают интересы мэрия и управлений ЖКХ и культуры в судебных органах.

Анализируя категорию судебных споров, Ирина Ивлева отметила, что большую часть исков по-прежнему составляют заявления о признании права собственности на объекты недвижимости. В 2022 году было рассмотрено 36 таких исков, в 2023 году – 34. По мнению докладчика, эти цифры свидетельствуют о том, что жители города предпочитают проводить самовольное строительство, реконструкцию и перепланировку жилых помещений.

«Многие не спешат оформлять документы по наследству, пропуская шестимесячный срок, отведенный для этого. Как только возникает необходимость совершить сделку (продать или подарить свою недвижимость), люди начинают ходить по судебным инстанциям», – добавила Ирина Ивлева, напомнив при этом, что граждане могут воспользоваться «дачной» и «гаражной» амнистиями, том числе узаконить права на земельные участки под металлическими конструкциями гаражей.

«В 2024 году предстоит выполнить большую работу по нормативному регулированию сферы муниципальных услуг, – такими планами поделилась глава юротдела. – Изменились требования к административным регламентам предоставления муниципальных услуг, а значит, все утвержденные в настоящее время административные регламенты (их 79) должны быть переработаны до окончания текущего года».

ИА «Орелград»