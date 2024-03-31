Под Орлом нетрезвый мужчина сорвал погон с полицейского

За содеянное он предстал перед судом и получил обвинительный приговор.

Подробности рассмотрения уголовного дела поведали в пресс-службе Кромского районного суда Орловской области. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Из материалов дела следует, что преступление было совершено в ноябре 2023 года. В тот день подсудимый находился у себя дома. Он распивал спиртное и был нетрезв. В полицию на него поступил сигнал, поверять который отправился участковый уполномоченный полиции. Хозяин дома сидел на кухне, продолжая употреблять спиртное. Визит полиции ему не понравился. Следствие и суд посчитали, что при виде сотрудника полиции у подсудимого сформировался преступный план на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Судя по описанию событий, нетрезвый гражданин подошел к сотруднику полиции и «со значительной силой схватил его за правое плечо своей левой рукой, после чего дернул форменное обмундирование (форменную куртку с шевронами и нашивками сотрудника полиции) на себя». В результате он оторвал от погон форменной куртки участкового, роме того, причинил полицейскому физическую боль.

«В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением, поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке. Приговор в законную силу не вступил», – подытожила пресс-служба Кромского районного суда.

ИА «Орелград»