Орловец получил почти 2 года колонии после визита в гости

Житель региона неудачно съездил в магазин с сыном своего приятеля.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области признал виновным жителя Краснозоренского района в хищении денежных средств с чужого банковского счета. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Таков результат поездки орловца в гости, которая оказалась для него, мягко говоря, не очень удачной.

Как следует из материалов дела, в июле 2023 года, после работы, знакомый пригласил подсудимого себе домой, предложив провести время за распитием спиртных напитков. Гость охотно принял предложение. Однако вскоре спиртное закончилось, расходиться же компании не хотелось. Как рассказали в пресс-службе суда, подсудимый с сыном хозяина дома съездили в магазин еще за спиртным, он сам им дал свою банковскую карту.

«Однако по возращении подсудимый банковскую карту потерпевшему не вернул, – продолжают в пресс-службе суда. – В дальнейшем использовал банковскую карту в личных целях, приобретя в магазине «Пятерочка» продукты и сигареты, оплачивая данной картой товары бесконтактным способом. Своими действиями осужденный причинил потерпевшему материальный ущерб».

Судом и следствием действия гостя, «забывшего» вернуть приятелю его банковскую карту, были квалифицированы по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета). В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и извинился перед потерпевшим. Кроме того, еще на стадии предварительного следствия он возместил потерпевшему материальный ущерб. Несмотря на это, избежать колонии ему не удалось, хотя приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

«При назначении наказания суд принял во внимание конкретные обстоятельства дела, то, что данное преступление относится к категории тяжких, при наличии рецидива преступлений, – сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. – Была учтена совокупность смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, отсутствие по делу тяжких последствий, а также требования справедливости и соразмерности назначенного наказания».

ИА «Орелград»