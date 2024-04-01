В Орловской области объявлен конкурс наставников

Победители получат дипломы и путевки на всероссийский финал.

Правительство Орловской области утвердило положение о проведении регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества – 2024». Он проводится в целях комплексной поддержки предприятий – участников национального проекта «Производительность труда». Цель заключается в ускорении «передачи практического опыта по повышению производительности труда (наставничества)». Также конкурс призван тиражировать лучшие практики наставничества среди предприятий, не являющихся участниками национального проекта, для дальнейшей популяризации этого самого проекта.

«Проведение конкурса направлено на выявление и распространение передового практического опыта наставничества, популяризацию организационных решений, способствующих повышению производительности труда, создание условий для раскрытия и эффективного использования личностного и профессионального потенциала работников, развитие системы профессиональной ориентации и самоопределения, – говорится в документе, – а также поддержку молодых специалистов и молодежи в возрасте до 35 лет, поощрение и признание наставников, сформировавших наиболее результативные практики».

Организатором конкурса является департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области при содействии департамента промышленности и торговли и некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Орловской области». Организатор обязан обеспечить равные условия участия, гласность проведения конкурса и недопущение разглашения сведений о результатах ранее даты их официального объявления.

К участию в основных номинациях допускаются организации, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Орловской области в соответствии с паспортом нацпроекта «Производительность труда». Участие публично-правовых образований не допускается. Конкурс проводится в следующих номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии», «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда», «Наставничество в индустрии гостеприимства».

Проведение конкурса запланировано на II–III кварталы 2024 года, награждение – до 1 октября 2024 года. Победителями (1-е место) и финалистами (2-е и 3-е места) в каждой номинации признаются участники, набравшие наибольшие по значению итоговые баллы, но не менее 15 баллов. Им будут вручены дипломы. Участники, не признанные победителями и финалистами, получат благодарственные письма организатора. Победители и финалисты по собственной инициативе вправе принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества».

ИА «Орелград»