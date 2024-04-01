Клычков приказал обнулить долги бюджетных учреждений

Введены ежеквартальные целевые показатели по снижению задолженности.

Губернатор Андрей Клычков в целях поддержания правовой базы Орловской области в актуальном состоянии внес изменения в распоряжение правительства от 24 марта 2023 года № 186-р. Тем документом была утверждена «дорожная карта» по погашению и сокращению просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Орловской области на период 2023-2026 годов. Внесенными поправками уточнен срок выполнения мероприятий, который теперь рассчитан на 2024-2026 годы. Главным новшеством стало утверждение ежеквартальных целевых показателей по снижению просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Орловской области и бюджетных (автономных) учреждений. Согласно графику, к концу 2026 года указанная задолженность должна быть сведена к нулю.

Так, по итогам I квартала 2024 года общая кредиторская задолженность бюджетных учреждений не должна превышать 1,157 миллиарда рублей. Далее она должна снижаться следующими темпами: II квартал 2024 года – 1,091 миллиарда рублей, III квартал 2024 года – 1,055 миллиарда рублей, IV квартал 2024 года – 1,015 миллиарда рублей, I квартал 2025 года – 709,708 миллиона рублей, II квартал 2025 года – 658,308 миллиона рублей, III квартал 2025 года – 606,908 миллиона рублей, IV квартал 2025 года – 505,508 миллиона рублей, I квартал 2026 года – 204,108 миллиона рублей, II квартал 2026 года – 152,708 миллиона рублей, III квартал 2026 года – 101,308 миллиона рублей, IV квартал 2026 года – 0 рублей.

Что касается реализации «дорожной карты», то в ее рамках уже была проведена инвентаризация кредиторской задолженности, следствием чего и стало утверждение графика погашения долгов. План также предусматривает: списание просроченной кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами, по истечении срока исковой давности; контроль за принятием государственными и муниципальными учреждениями обязательств по контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах остатка неисполненных лимитов бюджетных обязательств; перераспределение бюджетных ассигнований для погашения просроченной кредиторской задолженности.

ИА «Орелград»