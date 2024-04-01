Стартовали торги на КРТ в Советском районе Орла

1.4.2024 | 7:14 Важное, Новости, Строительство

Между Наугорским шоссе и улицей Цветаева планируется масштабное строительство.

Конкурс стартовал 29 марта. Застройщики могут получить право на договор о комплексном развитии застроенной территории, ограниченной Наугорским шоссе, улицей Цветаева и гаражным кооперативом «Транзистор». Площадь участка – 26 100 кв. м. На этой территории (при условии сноса десятка малоэтажных домов) возможно строительство жилья в объеме не менее 23 490 кв. м.

Цена права на заключение договора о комплексном развитии территории – чуть более 12 тысяч рублей. Минимальный объем последующих инвестиций – свыше 1,26 млрд рублей. Предельный срок выполнения работ по договору о комплексном развитии – до 7 декабря 2033 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 апреля 2024.

Отметим, буквально напротив на Наугорке уже реализуется пилотный для Орла договор о КРТ. ООО «СЗ «СМУ №2» возводит второй дом в районе улиц Грановского, Куйбышева, Цветаева.

ИА “Орелград”


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