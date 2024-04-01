Клычков решил удивить белорусов орловской картошкой

По его мнению, она может конкурировать с товарами местных производителей.

Напомним, орловский губернатор находится в Республике Беларусь с рабочим визитом. Сегодня состоялась его встреча с президентом страны Александром Лукашенко.

Также орловский глава пообщался с местными журналистами. Как сообщает «Sputnik Беларусь», Клычков затронул тему производства картофеля, культовую для этой страны. Однако губернатор Орловщины уверен, что наша продукция сможет конкурировать с белорусской.

«Мы сейчас реализуем вместе с компаниями «Мираторг» и «Вкусно и точка» крупнейший проект в регионе на сумму более чем 17 миллиардов рублей по производству картофеля фри. Активно идет работа по маслоэкстракционному заводу. Имея такой запас масличных культур, мы будем готовы предоставить высококачественное масло разных видов», – заявил Андрей Клычков.

Предприятие, о котором рассказал губернатор, строят на территории Мценского района, в особой экономической зоне «Орёл». Проект реализует ООО «Гранд Фрайз». Планируется, что завод запустят в следующем году.

ИА «Орелград»