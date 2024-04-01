В Орловской области стартовала приемная кампания в 1-й класс

Подать заявление о приеме на обучение детей можно и в электронном виде.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, 1 апреля 2024 года в Орловской области стартовала запись в 1-й класс. Подать заявление о приеме на обучение для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, можно в электронном виде. Но можно принести документы и непосредственно в школу в приемные дни, сведения о которых должны быть размещены на официальном школьном сайте. Записать ребенка в школу рядом с домом или в ту же школу, где уже учится его брат или сестра, можно до 30 июня.

«В любую другую школу подача заявлений начнется с 6 июля и завершится не позднее 5 сентября, – уточнили в Центре. – Уже сейчас родители могут подать заявление на Едином портале государственных услуг или с помощью регионального портала муниципальных услуг ИСОУ «Виртуальная школа». Напоминаем, что все возникающие вопросы по работе с ИСОУ «Виртуальная школа» ежедневно помогает решать рабочая группа Регионального центра оценки качества образования. Горячая линия технической и организационно-методической поддержки: 8 (4862) 73-17-79 (доб. 126, 127, 134, 137)».

По состоянию на 1 января 2024 года система общего образования Орловской области представлена 319 муниципальными и 15 государственными общеобразовательными организациями. Негосударственный сектор представлен 7 частными общеобразовательными организациями, 6 из которых осуществляют деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Частное образовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа «Диалог» не осуществляет деятельность по программам общего образования с октября 2022 года. Кстати, частные школы в 2023 году получили из средств областного бюджета субсидии на общую сумму 49,07 миллиона рублей.

ИА «Орелград»