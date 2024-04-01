В Орловской области ещё два моста освободились от воды

Подтопленными остаются три переправы.

Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

За последние сутки вода ушла с мостов через реку Цон и через реку Сосну. Первый находится в Орловском муниципальном округе рядом с посёлком Круглый. Второй – в Залегощенском районе, у посёлка Плещеевский Завод.

На данный момент подтопленными остаются два моста через Оку во Мценском районе (у деревни Богатищево и посёлка Ивановский). Также вода ещё не освободила переправу через реку Неручь в Залегощенском районе.

Ранее вешние воды затопили важный мост в Гати, но затем отступили.

ИА «Орелград»