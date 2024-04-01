Лукашенко встретился с Клычковым в Минске

1.4.2024 | 13:35 Новости, Общество, СВО, Экономика

Белорусский президент пообещал помочь Орловской области.

Фото: president.gov.by

При этом лидер Республики Беларусь признал, что сейчас наш регион переживает непростое время. Об этом сообщает официальный сайт президента.

«Сегодня Орловщине очень непросто. Я это вижу, понимаю. Спокойно жить и работать вам в ближайшее время тоже не дадут, на это нечего рассчитывать», – высказался Лукашенко, имея в виду ситуацию на Украине.

«Точкой отсчёта предлагаю взять товарооборот за 2023 год. Цифра внушительная: четверть миллиарда долларов. Думаю, в ближайшее время, года за три, мы можем выйти на полмиллиарда. Это абсолютно реально. Хотя придётся поднапрячься. Драйверами роста могут выступить традиционно сильные экономические отрасли Орловщины, такие как сельское хозяйство, микроэлектроника, инвестиционная сфера», – цитирует белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого».

Кроме Лукашенко и Клычкова на встрече присутствовал посол России в Белоруссии Борис Грызлов и другие официальные лица.

Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования