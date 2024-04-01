Лукашенко встретился с Клычковым в Минске

Белорусский президент пообещал помочь Орловской области.

При этом лидер Республики Беларусь признал, что сейчас наш регион переживает непростое время. Об этом сообщает официальный сайт президента.

«Сегодня Орловщине очень непросто. Я это вижу, понимаю. Спокойно жить и работать вам в ближайшее время тоже не дадут, на это нечего рассчитывать», – высказался Лукашенко, имея в виду ситуацию на Украине.

«Точкой отсчёта предлагаю взять товарооборот за 2023 год. Цифра внушительная: четверть миллиарда долларов. Думаю, в ближайшее время, года за три, мы можем выйти на полмиллиарда. Это абсолютно реально. Хотя придётся поднапрячься. Драйверами роста могут выступить традиционно сильные экономические отрасли Орловщины, такие как сельское хозяйство, микроэлектроника, инвестиционная сфера», – цитирует белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого».

Кроме Лукашенко и Клычкова на встрече присутствовал посол России в Белоруссии Борис Грызлов и другие официальные лица.

ИА «Орелград»