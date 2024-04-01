В Орловской области призовут в армию около тысячи человек

Из них 250 призывников найдут в Орле.

Об этом рассказали в администрации областного центра.

Орловские новобранцы будут служить в частях Московского военного округа, вновь созданного в этом году. В него входят все регионы ЦФО, а также Москва и Нижегородская область.

Сегодня первые в этом весеннем сезоне орловские призывники прошли медицинские комиссии в военкоматах. Новобранцам замерили рост и вес, их осмотрели врачи.

Военный комиссариат Орловской области организовал «Горячую линию» для призывников. Получить ответы на все вопросы можно по телефонам 8-4862-54-03-87 и 8-4862-55-34-28.

Также родители призывников могут обратиться в общественную организацию «Союз солдатских матерей» по телефонам 8-4862-73-42-55 и 8-915-505-16-44.

ИА «Орелград»