Под Орлом подожгли траву, а сгорели два дома

1.4.2024 | 14:00 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Урицком районе.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, пожар произошёл в деревне Ужаринка.

Сообщение о возгорании поступило в воскресенье около 16 часов. Горели два дома «под дачи». На момент прибытия пожарных строения – уже открытым пламенем.

Огонь грозил распространиться на соседние строения. Однако этого удалось не допустить.

В результате пожара сгорели два дома, а также одна хозяйственная постройка. Обошлось без погибших и пострадавших.

«Предполагаемая причина пожара – пал сухой растительности», – отметили в Управлении МЧС. На месте работали сотрудники 1-й, 5-й, 38-й и Специализированной пожарно-спасательных частей.

Ранее стало известно, что в Орле на берегу реки нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны.

ИА «Орелград»


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