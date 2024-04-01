Орёл и Мценск свяжут дополнительные электрички

1.4.2024 | 10:40 Новости, Общество

Они будут курсировать с 28 апреля.

Фото: ИА “Орелград”

Такую информацию сообщили на Московской железной дороге РЖД, к которой относится и наша область.

Как обычно, «Дачные» электрички вводятся в связи с сезонным увеличением пассажиропотока. Дополнительные поезда будут ходить до 22 сентября.

Поезд №6324 «Орёл – Мценск» будет отправляться из областного центра в 13 часов 32 минуты. Обратный рейс, №6323, будет начинаться в 15 часов 24 минуты.

Отметим, что кроме Орловщины на МЖД «дачные электрички» планируются к запуску в Москве и Подмосковье, а также во Владимирской, Калужской и Рязанской областях.

ИА «Орелград»


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