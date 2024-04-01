В Орле на берегу реки нашли боеприпас времён ВОВ

Опасную находку уже уничтожили.

Новость сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Сигнал поступил в службу спасения 30-го марта. Орловчанка сообщила, что обнаружила артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны. Боеприпас находился в Заводском районе недалеко от Маслозаводского переулка на берегу реки.

На место выехали сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы. Они изъяли снаряд. Впоследствии боеприпас уничтожили в положенном порядке.

Также 31 марта ещё один артиллерийский снаряд того же происхождения нашли в Орловском муниципальном округе. Это произошло в деревне Нижняя Лужна. Находку тоже изъяли и уничтожили.

Всего за выходные орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 89 раз, из них 63 выезда пришлись на ликвидацию возгораний (в основном, горела трава и мусор).

ИА «Орелград»