В орловской сфере образования за год составили 12 протоколов

Озвучены итоги надзорной деятельности в сфере образования.

Департамент образования Орловской области утвердил доклад, содержащий результаты правоприменительной практики за 2023 год. Проверки и другие мероприятия с 1 июля 2021 года проводятся работниками управления контроля и надзора в сфере образования. Всего за 2023 год указанными должностными лицами было составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. Из них пять были составлены по итогам проверок в рамках федерального государственного надзора в сфере образования, семь – по итогам проведения государственной итоговой аттестации.

«Составленные протоколы об административных правонарушениях были направлены для рассмотрения мировым судьям муниципальных районов Орловской области, – сообщается в докладе. – Производство об административных правонарушениях за отчетный период было возбуждено в отношении пяти должностных лиц и семи физических лиц. Протоколы об административных правонарушениях составлены по трем видам оснований: статья 19.20 (части 2, 3), статья 19.30 (часть 4), статьи 5.57 (часть 2). Общая сумма наложенных административных штрафов в 2023 году составила 48 000 рублей».

К слову, по состоянию на начало 2023 года на территории Орловской области функционировало 930 объектов, деятельность которых подлежала государственному контролю в сфере образования, в том числе 770 юридических лиц и 160 филиалов. К началу 2024 года количество таких объектов увеличилось до 931. Сейчас в их число входят: 168 дошкольных образовательных организаций и 25 филиалов (20,7 процента от общего числа объектов контроля); 345 общеобразовательных организаций и 51 филиал (42,5 процента); 28 профессиональных образовательных организаций и 9 филиалов (4 процента); 112 организаций дополнительного образования и 76 филиалов (20,2 процента).

Также государственному контролю подлежат: 13 организаций дополнительного профессионального образования (1,4 процента); организаций, осуществляющих лечение и социальное обслуживание, и 1 филиал (1 процент); 70 иных юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность (7,5 процента), 25 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность (2,7 процента). Кроме того, на территории Орловской области управление в сфере образования осуществляют 27 органов местного самоуправления, которые тоже попадают в рамки контроля. Впрочем, в 2023 году все контрольные надзорные мероприятия в отношении органов местного самоуправления были исключены из списка плановых проверок.

ИА «Орелград»