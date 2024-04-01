Орловщина может купить у Белоруссии трамваи и троллейбусы

1.4.2024 | 12:20 Новости, Общество

Об этом заявил губернатор.

Фото: ИА «Орелград»

Напомним, в эти дни Андрей Клычков находится в Республике Беларусь с официальным визитом.

О планах по закупке электротранспорта он рассказал в интервью ИА «Sputnik Беларусь». Клычков признал, что износ орловских трамваев и троллейбусов является значительным. Многие из них уже давно отработали своё.

«Мы знаем опыт взаимодействия ряда регионов с Республикой Беларусь в части модернизации подвижного парка электротранспорта. Поэтому мы, безусловно, будем обсуждать с коллегами эти возможности, и мы максимально заинтересованы в том, чтобы белорусский электротранспорт пришел к нам», – заявил орловский глава.

При этом Клычков уточнил, что в новых автобусах, в том числе, белорусских, Орловщина не нуждается.

Накануне состоялось подписание официального соглашения между орловским правительством и Гомельским областным комитетом. Также в рамках поездки Клычков планирует встретиться с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

ИА «Орелград»


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