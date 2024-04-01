В Орле Герценский мост обещают доделать на неделе

1.4.2024 | 12:40 Новости, Общество

Предельный срок работ оценили в пять дней.

Ремонт начался накануне. Работы ведутся в вечернее и ночное время, пояснили в администрации Орла.

Дорожное полотно приводят в порядок после зимнего периода. Этим занимается ООО «ТСК Альянс».

Подрядчик привлёк к выполнению задачи 14 человек и восемь единиц спецтехники, в том числе, пять самосвалов и два трактора. Также используется фреза.

«Работы закончим за 4-5 дней при благоприятных погодных условиях», – пояснил представитель «ТСК Альянс».

Фото: t.me/orel_adm

ИА «Орелград»


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